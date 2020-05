Vinicius Jr.: “Siamo stati meglio del Barcellona quest’anno, dobbiamo vincere noi il campionato”

Intervistato da MARCA, Vinicius Jr., il giovane talento brasiliano del Real Madrid, ha parlato della lotta per il campionato contro il Barcellona: “Ho visto di nuovo le due partite di Liga e penso ancora che siamo stati meglio di loro in più cose. Finora abbiamo fatto ottime gare e dobbiamo riguadagnare i nostri migliori sentimenti. Vogliamo davvero ricominciare, per vincere. E vogliamo vincere questa Liga per i nostri tifosi. Le persone hanno sofferto molto e vogliamo dare gioia ai tifosi del Madrid in questa situazione. Sappiamo che una vittoria nella Liga non risolverà grandi tragedie, ma sarebbe un sorriso, un po ‘di felicità.”

Foto: profilo Twitter personale Vinicius Jr.