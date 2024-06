Vinicius Jr eletto miglior giocatore della Champions dalla Uefa

La stagione di Vinicius Jr, stella del Real Madrid, è sicuramente da incorniciare: vittoria della Liga e della Champions League, con doppietta nella semifinale di andata contro il Bayern Monaco e gol in finale per la seconda volta consecutiva, diventando il più giovane della storia a riuscirci (23 anni e 325 giorni). Nei momenti decisivi il fuoriclasse brasiliano non manca mai: il classe 2000 ha segnato 7 gol e servito 2 assist nelle ultime sette finali con il Real Madrid. Adesso anche il meritato riconoscimento di miglior giocatore della Champions, succedendo a Rodri vincitore dello scorso anno.

Foto: instagram Champions League