Vinicius Jr dà l’addio a Benzema: “Grazie di tutto leggenda”

Il Real Madrid saluta Karim Benzema, l’attaccante francese è pronto a lasciare il Bernabeu per iniziare una nuova fase della sua carriera. Benzema ha fatto la storia degli ultimi anni madridisti e adesso Vinicius Jr è l’uomo su cui si basa il futuro del Real. Tramite i suoi profili social, il brasiliano ha dato l’addio al suo compagno di squadra: “Benzvini, Vinzema… comunque sia il risultato è sempre stato lo stesso: gol, risate, titoli e, soprattutto, apprendimento. Quando il ragazzo di São Gonçalo, troppo timido, è arrivato a Madrid nel 2018, tu sei stato il primo a ricevermi. Non lo dimenticherò mai. Sono cresciuto con te. Abbiamo vinto in Spagna, in Europa e nel mondo insieme. E ho potuto applaudire con grande orgoglio il tuo pallone d’oro. Abbiamo finito questo “duo dell’oscurità” nella vita reale oggi, ma avrò sempre i nostri video come ispirazione e ricordi di momenti indimenticabile. Karim, ci mancherai molto. GRAZIE DI TUTTO, LEGGENDA!”.

Foto: Instagram Real Madrid