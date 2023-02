Vinicius: “Il Real vince tanto perché trasforma le cose difficili in facili”

L’attaccante del Real Madrid, Vinicius jr, ha parlato a Sky dopo la vittoria di Liverpool.

Queste le sue parole: “Sono molto contento, ci sono dei giocatori che mi trasmettono sempre tranquillità e anche sotto 2-0 non ci siamo persi, continuando a giocare con la mente fredda. Per questo il Real ha vinto così tanto, fa sembrare facili anche i momenti difficili. Il Liverpool ci ha pressati tanto, la parte più difficile è stata fatta ma rimangono i 90 minuti in casa e saranno molto lunghi”.

Foto: Instagram personale