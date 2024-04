Vinicius: “Il Real Madrid non muore mai. In Champions non ci sono favoriti”

Il Real Madrid ha eliminato ieri ai calci di rigore il Manchester City dalla Champions League. L’esterno delle Merengues Vinicius Junior, intervistato dall’emittente brasiliana TNT Brasil, ha commentato con le seguenti parole il successo ottenuto ai danni dei Citizens e la conseguente qualificazione in semifinale:

“Contro il City è sempre molto difficile, ma noi abbiamo lavorato per portare il Real Madrid al top. Questa competizione è speciale, la Champions League non ha favoriti. Dall’altra parte passa il Bayern Monaco, poi passa il Paris Saint-Germain, c’è il Borussia Dortmund. Sono tutte grandi squadre che vorranno arrivare alla finale di Londra. Ho fatto di tutto per aiutare. L’allenatore mi ha chiesto di giocare dentro per attaccare meglio la loro difesa. Sto migliorando in questo, in futuro potrò giocare dove voglio. Sono molto felice di continuare a costruire la mia storia in questa squadra. Quando sembra che il Real Madrid sia morto, ritorna sempre”.

Foto: Instagram Real Madrid