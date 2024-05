Vinicius: “I miei compagni mi dicono che sono il migliore al mondo. E io finisco per crederci”

L’attaccante Vinicius Jr ha parlato a Real Madrid TV subito dopo l’allenamento e nel bel mezzo dell’Open Media Day, che rappresenta l’inizio della preparazione per la finale di Champions League contro il Borussia Dortmund. Queste le dichiarazioni del brasiliano: “Dopo un inizio difficile a causa degli infortuni, ho potuto lavorare su tutto ciò che non siamo riusciti a fare in molte parti della stagione. Ho avuto tempo e sono tornato meglio di prima e questa è la cosa più importante per aiutare la squadra”.

Sulla finale: “Pensiamo a tutto, ma sempre a vincere. Spero di poter segnare e vincere. Non manca molto”.

Sul Borussia Dortmund: “Contro i giocatori tedeschi è molto complicato perché mi stanno addosso. Dobbiamo partire forte dall’inizio e fare quello che abbiamo fatto per tutta la stagione. Speriamo di continuare così”.

Sul suo modo di giocare: “Non ho mai avuto paura di perdere la palla e questo mi ha portato qui. Devo continuare a farlo perché quando ci provi tante volte e hai la possibilità di segnare, può cambiare la partita”.

Sul miglior giocatore al mondo: “Sono molto felice di essere arrivato qui. Non tutti possono giocare con questa maglia o allenarsi con così tante leggende. Sono felice di poter giocare per il Real Madrid e con questi giocatori. L’unità di questa squadra ci rende felici. I miei compagni mi dicono che sono il migliore e io finisco per crederci”.

Un messaggio ai tifosi: “Salve, madridistas. Siamo in una settimana molto importante. Speriamo di poter vincere ancora. Hala, Madrid”.

Foto: Instagram Real Madrid