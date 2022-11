Vinicius: “Ho avuto paura di farmi male nelle ultime partite con il Real”

Vinicius, talento brasiliano del Real Madrid ha concesso un’intervista a Reuters in vista della Coppa del Mondo. Ecco le sue dichiarazioni: “Ho avuto tanta paura di farmi male nelle ultime partite con il Real. Se sei forte gli avversari ti entrano duro. Benzema mi ha detto di stare calmo e che avevano paura di me. Voglio aiutare i giovani brasiliani. Non tutti possono diventare calciatori ma con degli aiuti potrebbero andare all’università.”

Foto: Instagram Vinicius