Vinicius graziato: tolta la squalifica al brasiliano. Curva del Valencia chiusa per 5 giornate

Vinicius Junior non sarà squalificato dopo l’espulsione subita nei minuti finali della sfida Valencia-Real Madrid al Mestalla. Vinicius aveva risposto a dei tifosi che lo avevano insultato con epiteti razzisti. Una decisione epocale, quella presa dal Comité de Competición della RFEF (il Giudice Sportivo spagnolo) che fa da seguito a quella presa in Italia con Lukaku dopo Juve-Inter. Vinicius potrà quindi scendere regolarmente in campo domani contro il Rayo Vallecano.

Squalifica con 5 giornate a porte chiuse della tribuna Mario Kempes del Mestalla, mentre il Valencia dovrà pagare una multa di 45.000 euro.