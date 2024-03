Vinicius: “Giocare al Bernabeu con la maglia del Brasile sarà una grande emozione”

Intervistato dal sito ufficiale della Federcalcio brasiliana, in vista dell’amichevole del 26 marzo contro la Spagna al Santiago Bernabeu, la stella di casa, Vinicius jr, ha parlato di questa grande opportunità di giocare nel suo stadio, anche se da avversario.

Queste le sue parole: “Sono felice di essere qui ancora una volta, l’emozione è la stessa della prima occasione in cui sono stato convocato. Vogliamo essere sempre più preparati in vista del nostro obiettivo, che è la Copa America, e per questo dobbiamo prepararci con grandi partite. È sempre bello affrontare i migliori perché possiamo dimostrare la nostra forza. Dovremo essere concentrati fin dall’inizio per giocare una grande partita e un bel calcio”.

Foto: Instagram personale