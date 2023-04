Vinicius e tripletta di Benzema, poker del Real al Barcellona (4-0). I Blancos volano in finale di Copa del Rey

Non c’è stata storia al Camp Nou tra Barcellona e Real Madrid: poker dei Blancos che ribaltano l’1-0 dell’andata e volano in finale di Copa del Rey. La serata di festa degli uomini di Carlo Ancelotti viene aperta con la rete di Vinicius in pieno recupero del primo tempo. Nella ripresa sale in cattedra Karim Benzema che cala la tripletta e chiude la storia. Il Real vola in finale dove troverà l’Osasuna.

Foto: Instagram Real Madrid