Vinicius è il calciatore più costoso del mondo. Superato Mbappé

Annunciato come il favorito al Pallone d’Oro, Vinicius Jr è ora il giocatore più costoso del mondo, almeno secondo Transfermarkt. Il suo valore di mercato si attesta sui 200 milioni di euro, ad oggi addirittura più alta di quella del compagno di reparto al Real Madrid Kylian Mbappé, che per anni ha detenuto il primato di calciatore dal valore di mercato più alto tra tutti. Quello della stella francese oggi è di 180 milioni di euro, in lieve discesa negli ultimi periodi per questioni extra campo e un inizio di stagione non entusiasmante, nonostante comunque l’ottimo score realizzativo. Un ribaltamento dei rapporti di forza non così innocuo, che potrebbe riscrivere le gerarchie madrilene e i destini del Pallone d’Oro. La sfida tra i due è apertissima, ma intanto Ancelotti può goderseli entrambi.

Foto: Instagram Vinicius