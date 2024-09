Vinicius dopo il ko del Brasile: “Dobbiamo riflettere e invertire il trend”

Intervenuto ai microfoni dell’EBC, Vinicius Jr, ha così parlato dopo la sconfitta del Brasile: “Vogliamo invertire questa situazione ad ogni costo. Ora andiamo tutti a casa e pensiamo a riflettere immediatamente su cosa dobbiamo migliorare, cosa dobbiamo fare per giocare di nuovo bene”.

Poi ha proseguito: “Non possiamo venire qui, giocare come abbiamo fatto e perdere questi punti. In Europa la palla arriva in campo più velocemente, dobbiamo adattarci e giocare nel modo migliore per vincere le partite. Vincendo avremo più tranquillità”.

Foto: Instagram Vinicius