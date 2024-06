Vinicius: “Cosa c’è di Ancelotti in questa Champions vinta? Tutto”

Vinicius jr, stella del Real Madrid, autore del 2-0 nella finale con il Borussia Dortmund, ha parlato a Sky dopo la vittoria della Champions, analizzando i vari temi della finale: “Per me è incredibile. Come la prima volta è un sentimento che non riesci neanche a pensare di vivere. Lo dobbiamo alla nostra tifoseria, abbiamo sofferto ma abbiamo vinto da Real Madrid. Sono contento. Amo questo club e tutta la gente che mi ha portato qui. Si gioca sempre per vincere. Voglio ringraziare il presidente che ha avuto fiducia in me e che mi ha acquistato dal Brasile quando ero molto giovane pagandomi caro. Penso che la spesa sia stata ripagata, speriamo di continuare a vincere tanto”.

Può raccontarci quel giorno? “Era il 13 maggio 2017, ora siamo al 1 giugno 2024 e voglio continuare a fare tanto e a vincere con questa maglia”.

Quanto c’è di Carlo Ancelotti nella vittoria di questa Champions League? “Tutto. Un gruppo come questo è molto unito grazie a lui, siamo tutti umili e ognuno lavora l’uno per l’altro, senza che nessuno si senta un campione”.

Foto: twitter Real Madrid