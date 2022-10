Vinicius: “Benzema? Dopo tanto tempo passato con Cristiano Ronaldo, ora è il protagonista della squadra”

Il gioiellino del Real Madrid, Vinicius, ha parlato in un’intervista a Goal, partendo innanzitutto dal rapporto con il suo compagno di squadra, e fresco Pallone d’Oro, Benzema: “Karim mi insegna molto ogni giorno, io faccio di tutto perché riesca a segnare tanti gol quanti ne ha fatti la scorsa stagione. Dopo tanto tempo passato con Cristiano Ronaldo, ora è il protagonista della squadra, cosa molto importante”. Su un possibile futuro da Pallone d’Oro, poi: “Lavoro per crescere e poter fare grandi cose per la mia squadra. I titoli collettivi sono la cosa più importante: se faremo come nella scorsa stagione, allora i giocatori migliori vinceranno il trofeo individuale”.

Foto: Instagram Vinicius