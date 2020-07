Vinicius: “A 20 anni con 3 titoli nel più grande club del mondo. Qualcuno diceva che al Real non ci avrei mai giocato”

L’attaccante del Real Madrid, Vinicius, ha postato un’immagine sul proprio profilo Instagram che lo ritrae insieme alla Coppa della Liga vinta ieri sera. Tra le parole dell’attaccante, c’è una sorta di rivincita personale: “Un titolo speciale, il più importante della mia carriera e in un momento difficile come quello che stiamo vivendo. Cresciuto a Sao Gonçalo, nelle favelas, a 20 anni con 3 titoli nel più grande club del mondo. E alcuni dicevano che non avrei mai nemmeno indossato questa maglia. Penso che non sia male, vero?”

https://www.instagram.com/p/CCv0RxloPRz/?utm_source=ig_web_copy_link

FOTO: Instagram Vinicius