Vincenzo Millico, l’uomo in più per Mazzarri

Questi giorni per il Torino sono stati di un’importanza fondamentale, nelle ultime due settimane i granata hanno vinto due partite contro il Debrecen, l’andata e il ritorno, e hanno ottenuto il passaggio del turno nei preliminari di Europa League. Nella sfida di ritorno andata in scena in Ungheria, il club piemontese ha vinto 4-1, grandissima partita di Salvatore Sirigu e sono andati in gol Zaza, Izzo, Belotti e Millico. L’ultimo è un prodotto del vivaio del Torino, classe 2000: attratto dal calcio fin da bambino, ha iniziato a giocare nell’Atletico Mirafiori, ma le sue grandissime doti lo hanno portato alla Juventus a soli 8 anni, 4 anni dopo è entrato nelle giovanili del suo club attuale. Ha esordito in Serie A lo scorso 23 febbraio nella partita vinta 2-0 contro l’Atalanta, al giorno d’oggi la sua unica presenza nel campionato italiano. Con la Primavera ha vinto la Coppa Italia 2017-18 e la Supercoppa 2018, con la Nazionale under 17 ha totalizzato 4 presenze e un gol, sette invece le presenze nell’under 19. I suoi 174 cm non lo renderanno di certo un colosso ma la sua velocità e il gran tiro tiro lo rendono un’ottima seconda punta in grado di giocare in coppia con qualsiasi attaccante, dandogli il giusto tempo per crescere. E questo Mazzarri lo sa bene.

Foto: Twitter ufficiale Torino