Vincenzo Italiano eletto miglior allenatore del mese di dicembre

Il premio Philadelphia Coach Of The Month di dicembre è stato assegnato all’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Fiorentina-Udinese, in programma domenica 14 gennaio 2024 alle ore 18.00 allo stadio “Artemio Franchi” di Firenze.

Il premio è stato assegnato da una giuria composta da Direttori di testate giornalistiche sportive che hanno valutato i singoli allenatori in base a criteri tecnico sportivi e di qualità di gioco espresso dalle loro squadre, oltre che di comportamento/fair play tenuto durante le gare.

Per il calcolo finale sono state considerate le giornate dalla 14ª alla 18ª della Serie A TIM 2023/2024.

“Nel mese di dicembre la Fiorentina di Vincenzo Italiano ha saputo distinguersi per qualità di gioco, concretezza e organizzazione difensiva al punto di concedere una sola rete in 5 gare – ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Lega Serie A Luigi De Siervo -. Al suo secondo titolo di allenatore del mese, Italiano è ormai una garanzia di calcio spettacolo con l’ulteriore merito di saper sfruttare al meglio tutta la rosa a disposizione. La Fiorentina, in piena corsa per un posto in Champions League, è il risultato dell’ottimo lavoro del suo allenatore e della Società, che ha allestito una squadra competitiva e con una mentalità vincente”.

🥁 Vincenzo Italiano: Philadelphia Coach of the Month di dicembre 🔥 — Lega Serie A (@SerieA) January 11, 2024

Foto: twitter Lega Serie A