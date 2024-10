Vincent Garcia (caporedattore France Football): “Ho ricevuto pressioni da parte del Real Madrid, sono sempre stato chiaro”

Il caporedattore di France Football, Vincent Garcia, ha risposto alla televisione L’Équipe alle polemiche manifestate dal Real Madrid riguardo la mancata assegnazione del Pallone d’Oro a Vinicius:

“Evidentemente Vinicius ha sicuramente sofferto la presenza di Bellingham e Carvajal nella top 5 perché, matematicamente, questo gli ha tolto qualche punto. Questo riassume anche la stagione del Real Madrid, che ha visto tra 3 e 4 giocatori e le giurie si sono divise le loro decisioni tra loro, cosa che ha avvantaggiato Rodri. Ho ricevuto molte pressioni da parte del Real Madrid ma, come accade con altri club, sono sempre stato chiaro, giusto forse il mio silenzio li ha spinti al limite. Ma è stato lo stesso degli altri. Sono rimasto molto spiacevolmente sorpreso dalla sua assenza. Siamo stati molto chiari con loro e con tutti gli altri club. Quest’anno il vincitore e il premiato non sarebbero stati informati. Pensavo che tutti fossero d’accordo ma all’ultimo minuto, non so perché, volevano cambiare la regola”.

Foto: X Ballon d’Or