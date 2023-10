Vince l’equilibrio nei primi 45 minuti: Genoa-Milan è ferma sullo 0-0

Il primo tempo di Genoa-Milan va in archivio con il punteggio di 0-0. Vince l’equilibrio al Marassi, anche se non sono mancati i momenti di tensione, come un rigore (inesistente) richiesto dal Genoa, che è costato il giallo a Gilardino. Oppure i due gialli a Theo Hernandez (salterà la Juventus perché diffidato) e a Florenzi.

Il Milan ha avuto qualche chance in più, un tiro da fuori di Theo e qualche inserimento di Okafor, ma nulla di straordinario. Tanto ritmo ma poche occasioni da gol, è zero a zero all’intervallo.

Foto: Instagram Milan