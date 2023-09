Vina: “Non mi piace parlare degli arbitri. Hanno giocato con più voglia di noi ed ha fatto la differenza”

Il terzino del Sassuolo Matias Vina è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta per 4-2 sul campo del Frosinone.

Di seguito le sue parole: “Di arbitri non mi piace parlare. Nel primo tempo abbiamo fatto bene, potevamo fare meglio in zona gol e poi nel secondo tempo abbiamo abbassato un po’ il ritmo ed è normale che loro abbiano voglia in casa loro, con il tifo, hanno giocato con più voglia di noi e questo ha fatto la differenza. Loro sono stati bravi, noi abbiamo abbassato il ritmo che non era come nel primo tempo dove l’intensità e la pressione erano più forti. Loro sono venuti più forti e questo ha fatto la differenza”.

Sull’ambientamento in città: “Io sono contento qua. Ho trovato compagni che ti aiutano tanto. La prima partita un po’ male perché fisicamente non ho fatto la preparazione, ho lavorato da solo, e questo è importante. Sono tornato da un viaggio lungo dalla nazionale, devo lavorare di più e stare pronto per aiutare il mister e i compagni”.

Sulla condizione: “Stavamo bene anche se con Atalanta e Napoli non abbiamo iniziato bene, contro il Verona abbiamo fatto bene. Nel primo tempo abbiamo iniziato bene, ora dobbiamo migliorare e crescere”.

Sulle prossime due contro Juventus ed Inter: “La motivazione in questa gare è tanta, dobbiamo pensare a vincere che è la cosa più importante e dobbiamo lavorare in vista di queste due partite”.

Foto: Sito Sassuolo