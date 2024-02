Vina: “Nel Sassuolo non c’era modo di vincere. Sono venuto al Flamengo per giocare tanto”

Intervenuto in conferenza stampa, l’ex terzino di Roma e Sassuolo, Matias Vina, si è così presentato al Flamengo: “Giocavo in Europa, ma c’è una cosa molto importante, sono venuto qui per vincere, mi piace vincere, competere. Nella squadra in cui mi trovavo non c’era modo di vincere. In Inghilterra ho avuto più libertà di andare in avanti ma in Italia ho imparato molto anche tatticamente, lì lavorano molto su questo mentre da queste parti non lavoriamo molto su questi aspetti”.

