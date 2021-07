Vina alla Roma. E l’ultimo chiuda la porta

Matias Vina alla Roma: in arrivo il famoso esterno sinistro che il club giallorosso stava cercando dopo il grave infortunio a Spinazzola. Operazione battezzata da giorni, anticipata da Sportitalia, confermata da Tiago Pinto, non ci sarebbero state difficoltà burocratiche tali da fare saltare l’operazione. Infatti, lo stesso Palmeiras aveva liberato lo specialista uruguaiano da qualsiasi incombenza, Vina non ha giocato anche nella notte. Chiaro indizio che aveva ormai svuotato gli armadietti per prepararsi a raggiungere il suo nuovo club. Traduzione: operazione battezzata, anche per chi non ha voluto farsene una ragione. Sarebbe proprio il caso di dire: Vina in arrivo per la nuova Roma, l’ultimo chiuda la porta.

FOTO: Twitter Palmeiras