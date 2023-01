Vina al Bournemouth: confermate le indiscrezioni inglesi di ieri

Si sblocca il mercato in uscita della Roma. E il primo a salutare la Capitale sarà Matias Vina. Un’indiscrezione arrivata nella giornata di ieri, dall’Inghilterra, quando il giornalista Mike McGrath dava il terzino sinistro in cima alla lista del Bournemouth. Vina saluterà la Roma – almeno fino a giugno – e si trasferirà in Inghilterra con la formula del prestito con diritto di riscatto.

#Roma‘s Matias Vina is Bournemouth’s 1st choice as they look for a left-back for second half of the season. Uruguay international, 25, could be allowed out #AFCB

— Mike McGrath (@mcgrathmike) January 23, 2023