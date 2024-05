Villas-Boas: “Presto parleremo del futuro del Porto”

Il nuovo Presidente del Porto André Villas-Boas si è presentato nella giornata di ieri a tutte le squadre. Al Do Dragao, c’erano tutti gli allenatori e i capitani delle squadre, ma mancavano Conceiçao e Pepe. Nessun colpo di scena, visto che la squadra in quelle ore si stava allenando, come ha spiegato lo stesso Villas-Boas. Il nuovo presidente ha parlato così sul sito O Jogo: “Ora parlerò con la squadra per presentare ai giocatori la nuova gestione del club. Ieri i giocatori si sono allenati, ma non erano presenti il ​​capitano Pepe e l’allenatore. Presto, senza mai intaccare gli impegni della squadra, faremo la nostra presentazione all’Olival e inizieremo a parlare della costruzione del futuro FC Porto”. Il futuro di Conceicao si deciderà nei prossimi giorni.

Foto: l’equipe