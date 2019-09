Villas Boas: “Potevo andare al Paris Saint Germain, ma…”

Villas Boas, allenatore del Marsiglia ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano francese RMC Sport, svelando alcuni retroscena su un suo possibile passaggio al Paris Saint Germain. Queste le sue parole: “Ero alle Bahamas con la mia famiglia e Nasser Al-Khelaifi mi chiamava ogni giorno. Una volta mi disse che mi avrebbe chiamato Leonardo per metterci d’accordo su un nuovo incontro. Così fu e parlai con il brasiliano, ma tra noi non c’era feeling. Decisi allora di chiamare Nasser comunicandogli la decisione che non sarei andato. Lui mi chiese cosa fosse successo e io risposi che la telefonata non era andata benissimo. Gli dissi di lasciarmi tranquillo qua”.

Foto: L’Equipe