Villas Boas: “Pepe non rinnoverà con il Porto, gli sono stati ben chiaramente spiegati i motivi”

Dopo 288 presenze con la maglia del Porto, l’esperienza di Pepe con la maglia dei Dragoes sta per volgere al termine, lo ha annunciato lo stesso presidente del club portoghese in un’intervista rilasciata a Now. Il suo contratto scadrà il prossimo 30 Giugno ma non verrà rinnovato. Ecco quanto ha dichiarato:

“La sua storia è strettamente legata al Porto, sia dal punto di vista emotivo che professionale. Ma non continuerà a essere un giocatore del club. Gli sono stati spiegati ben chiaramente i motivi”.

Foto: instagram Porto