Villas-Boas: “Mi restano 4 anni per allenare, vorrei farlo in una Nazionale”

André Villas-Boas si gode il riposo dopo aver risolto il proprio contratto col Marsiglia, ma non ha alcuna intenzione di lasciare il mondo del pallone. Intervistato da A Bola, il tecnico portoghese ha espresso la sua voglia di una nuova avventura: “Andrò a vedere l’Europeo e sì, ho l’ambizione di allenare una Nazionale. Mi restano ancora quattro anni per fare questo lavoro. Ho questo tempo per farlo”. Il manager, infatti, ha sempre affermato di non voler allenare per più di 15 anni e la sua carriera è cominciata nella stagione 2009-10, quando lasciò lo staff di José Mourinho e decise di accettare la proposta dell’Academica, in Portogallo.