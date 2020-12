Villas-Boas irritato da un giornalista, volano minacce e insulti. Poi il faccia a faccia

André Villas-Boas, tecnico del Marsiglia, non ha preso bene la sconfitta di ieri contro il Rennes, ma la presenza di alcuni giornalisti in sala stampa lo ha irritato ancor di più.

Il tecnico portoghese ha addirittura minacciato uno di essi al termine della conferenza, non accorgendosi di essere ancora nei pressi dei microfoni: “Grazie eh? Continua così, ti prenderò. Se dovessi avere la possibilità di incontrarti… Continua così, va bene”, ha detto con tono decisamente alterato.

Secondo quanto riportato da RMC Sport, Villas Boas ha poi trovato il giornalista nel parcheggio di Roazhon Park e l’incontro sarebbe stato poco amichevole. Il tecnico si è avvicinato al giornalista, andando faccia a faccia. Solo l’intervento di Ricardo Carvalho ha trascinato via il tecnico e fermato minacce e insulti, evitando conseguenze peggiori. I colleghi hanno riferito quanto accaduto al delegato dell’UJSF (Unione dei giornalisti sportivi francesi). Non è arrivata alcuna comunicazione per il momento ma si attende nei prossimi giorni.

Marseille boss André Villas-Boas appeared to threaten a journalist following his post-match presser after defeat to Rennes: “Thanks eh? Continue like that, I will catch you. If I have the chance to run into you… Continue like that, it’s good.” pic.twitter.com/mwoZSvOZQn

— Get French Football News (@GFFN) December 17, 2020