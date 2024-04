Villas-Boas: “Ho superato due tumori. Stavo per morire asfissiato”

André Villas-Boas, ex allenatore del Porto, del Chelsea, del Marsiglia, fermo ormai dal 2021, ha parlato a Record, dove si è raccontato, annunciando che ha superato due tumori e che stava per morire.

Queste le sue parole: “Hanno dovuto asportarmi metà della tiroide e si è scoperto che stavo morendo durante l’operazione. Dopo 10 minuti, ho iniziato a sentirmi male e ricordo di aver pensato: ‘Sto per morire, sto per morire.’ Ho premuto il pulsante, è arrivata l’infermiera e ricordo solo di averla sentita urlare, prendere il mio letto, correre per l’ospedale dritto al pronto soccorso, le porte che si aprivano a forza, l’iniezione e auando mi sono svegliato ero sulle mie gambe. Ancora qualche minuto e sarei morto per asfissia. È stato tutto molto curioso perché, a causa degli esami della tiroide, mi hanno scoperto un altro tumore sulla schiena, che ho dovuto anche rimuovere e che per fortuna ho superato. Se non fosse stato per l’incidente, non avrei mai scoperto queste malattie”.

