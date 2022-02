Villarreal, tre settimane di stop per Gerard Moreno. Salta l’andata con la Juve

Grana per il Villarreal di Unai Emery. La squadra spagnola dovrà rinunciare a Gerard Moreno per le prossime tre-quattro settimane. L’attaccante ha riportato un sovraccarico al soleo della gamba destra, problema che lo sta affliggendo da ormai diversi mesi.

Il giocatore era uscito anzitempo nel match contro il Betis e sarà costretto a fermarsi per recuperare al 100%.

Moreno salterà di sicuro le prossime sfide, contro Real Madrid e Granada e in Champions League contro la Juventus, in programma il 22 febbraio. Moreno è il capocannoniere della squadra: ha segnato 11 reti e firmato 5 assist in questa stagione.

Foto: Twitter Supercup