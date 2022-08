Villarreal, salta il trasferimento di Alcacer: l’Al Sharjah fa marcia indietro

Salta clamorosamente il trasferimento di Paco Alcacer negli Emirati Arabi, tra le fila dell’Al Sharjah. Il Villarreal ha fatto sapere, tramite un comunicato, di aver interrotto unilateralmente l’accordo per il trasferimento. L’attaccante, dunque, farà ritorno in Spagna. Al momento non sono stati resi noti i motivi che hanno portato a quest’inaspettata marcia indietro. Tuttavia, fa sapere Marca, la dirigenza del club è impegnata ad analizzare la documentazione dell’accordo. In attesa di far chiarezza, il 28enne continua a essere un giocatore del “Sottomarino Giallo”, ma fuori dai piani di Emery.

Foto: Instagram Alcacer