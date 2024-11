Villarreal, rottura del legamento crociato per Ilias Akhomach. Il comunicato

Un pomeriggio agrodolce quello di ieri del Villarreal, che ha portato a casa i tre punti con una convincente vittoria per 3-0 contro l’Alaves, lanciandosi tra le primissime della Liga. Tra i protagonisti Ilias Akhomach, autore di un gol, ma uscito successivamente per un infortunio, cui entità pareva preoccupante già dai primi attimi. Il club ha comunicato ora gli esiti degli esami, confermando le sensazioni negative: rottura del legamento crociato e stagione praticamente finita per il 2004 della Nazionale marocchina.

“Gli accertamenti medici a cui è stato sottoposto Ilias Akhomach confermano che l’attaccante del Villarreal soffre di una rottura completa del legamento crociato anteriore e di una distorsione del legamento laterale interno del ginocchio destro. Tanta forza, Ili, tutta la famiglia grogueta è con te!”.

Foto: Sito Villarreal