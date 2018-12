Villarreal, ribaltone in panchina: esonerato il tecnico Calleja. Il comunicato

Ribaltone in panchina per il Villarreal. Con una nota sul proprio sito ufficiale il club spagnolo ha reso noto di aver sollevato dall’incarico il tecnico Javi Calleja. Il Sottomarino Giallo si trova attualmente al quartultimo posto in classifica in Liga ed è reduce dal pesante ko interno contro il Celta Vigo. Nelle prossime ore verrà comunicato il nome del sostituto di Calleja. Di seguito il comunicato del Villarreal pubblicato su Twitter:

Foto: Twitter ufficiale Villarreal