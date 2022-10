Villarreal, Moreno torna dopo 7 mesi e si emoziona: “Ho fatto tanti sforzi per rientrare, sono lacrime di gioia”

Alberto Moreno è tornato in campo ieri nella partita di campionato vinta dal VIllarreal contro l’Osasuna. Dopo sette mesi di assenza per il grave infortunio al legamento crociato del ginocchio sinistro, il terzino è apparso visibilmente emozionato: “Sono molto emozionato, ho fatto tanti sforzi poter tornare e sono molto felice di poter giocare di nuovo a calcio, la cosa che mi piace di più. Ora spero di non infortunarmi più. Voglio allenarmi e giocare. Le lacrime sono di felicità perché è una gioia immensa tornare dopo sette mesi. Da quando mi sono infortunato pensavo solo a questo giorno”.

Foto: Villarreal Twitter