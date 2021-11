Villarreal-Manchester United, le formazioni ufficiali

Il Manchester United scende in campo per la prima gara dopo l’esonero di Ole Gunnar Solskjaer.

L’undici affidato temporaneamente a Carrick sfida il Villarreal, match fondamentale per proseguire l’avventura in Champions League. Ecco le formazioni ufficiali:

VILLARREAL (4-4-2): Rulli; Foyth, Pau Torres, Albiol, Estupinan; Pino, Capoue, Parejo, Trigueros; Danjuma, Moi Gomez.

All. Emery.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Alex Telles; Fred, McTominay; Sancho, van de Beek, Ronaldo; Martial.

All. Carrick.