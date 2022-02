Villarreal-Juventus, le formazioni ufficiali

È tutto pronto per l’esordio di Vlahovic in Champions League. Villarreal e Juventus hanno comunicato i rispettivi undici che scenderanno in campo alle 21 per darsi battaglia nella gara di andata degli ottavi di finale. Detto di Vlahovic, Allegri gli affianca Morata e punta su Rabiot a centrocampo. Emery sceglie Lo Celso in appoggio a Danjuma, castigatore dell’Atalanta, e recupera Capoue a centrocampo. Di seguito le formazioni ufficiali:

Villarreal (4-4-2): Rulli; Foyth, Albiol, Torres, Pedraza; Chukwueze, Parejo, Capoue, A. Moreno; Lo Celso, Danjuma. All. Emery

Juventus (4-4-2): Szczesny; De Sciglio, Danilo, De Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Rabiot, Locatelli, Mckennie; Vlahovic, Morata. All. Allegri

Foto: Twitter Juventus