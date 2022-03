Villarreal in emergenza: non solo Moreno, anche Albiol in dubbio per la Juve

Non solo la Juventus fa i conti con un’infermeria stracolma. Anche il Villarreal non se la sta passando benissimo. Si è già scritto delle condizioni di Alberto Moreno, che salterà la rimanere parte della stagione. Mercoledì in Champions League, però, potrebbero mancare diverse pedine importanti dello schieramento di Emery: il primo è Raul Albiol, uscito per un problema muscolare nella partita di ieri contro il Celta Vigo; al centro del reparto potrebbe non esserci neanche Foyth, che ieri non ha In difesa, oltre al centrale ex Napoli potrebbe mancare anche Foyth che contro il Celta non era disponibile; a centrocampo è in dubbio Capoue, ancora alle prese con la lombalgia; in attacco non ci sono notizie certe sul recupero di Gerard Moreno, che sembrava vicino al recupero dopo l’infortunio occorsogli a febbraio ma ieri non è stato convocato.

Foto: Twitter Villarreal