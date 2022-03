Villarreal di misura contro il Celta Vigo: Parejo avvicina il “Sottomarino Giallo” all’Europa

Mentre la Juventus superava la Sampdoria al Ferraris, il Villarreal giocava contro il Celta Vigo per continuare la sua corsa all’Europa. Alla squadra di Emery è bastato un gol di Dani Parejo per superare Aspas e compagni e vedere avvicinarsi la zona Champions League. Grazie a questa affermazione, infatti, il submarino amarillo ha toccato quota 45 punti in classifica portandosi a una sola lunghezza dal quinto, attualmente di proprietà del Betis Siviglia che però deve disputare una partita.

Foto: Sito Uefa