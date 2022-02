Villarreal, bestia nera delle italiane: dal 2002 ben 8 eliminazioni inflitte dagli spagnoli

Sulla carta, l’ottavo di finale di Champions League tra Juventus e Villarreal pende dalla parte dei bianconeri, che possono far affidamento su una rosa complessivamente di valore più alto rispetto agli spagnoli. Ciò che lascia qualche dubbio e mette più di qualche preoccupazione dalle parti di Torino è lo storico tra il Submarino Amarillo e le squadre italiane: dal 2002 in poi, infatti, il Villarreal ha eliminato formazioni italiane dalle competizioni europee per otto volte. Nel 2002 la prima è il Torino, superato nel terzo turno dell’Intertoto nonostante la vittoria per 2-0 all’andata, e la stessa sorte tocca al Brescia solo un anno più tardi. Terzo anno consecutivo e terza eliminazione per una squadra italiana nel 2004: stavolta è la Roma a cadere in Coppa UEFA e i giallorossi dovranno attendere 13 anni per restituire il favore, proprio durante l’ultima stagione di Totti. Nel 2006 cambia la competizione, si passa in Champions League, ma c’è sempre un’italiana pronta a lasciare l’Europa per mano del Villarreal: è l’Inter, peraltro a causa della regola dei gol in trasferta (2-1 a Milano, 1-0 in Spagna), ad arrendersi a Riquelme e compagni, che poi sfioreranno anche la finale. Nel 2009 la Lazio viene eliminata dai gironi di Europa League, mentre il Napoli, che aveva avuto la meglio in Champions nell’era Mazzarri, fu sconfitta nel 2011 e nel 2016 nella seconda competizione europea per club. Fino all’Atalanta, arrivata terza nei gironi dell’attuale Champions proprio alle spalle degli spagnoli.

