Villarreal, annullate le tre amichevoli programmate a causa di due positivi in squadra

Il Villarreal tramite nota ufficiale sul proprio sito, ha comunicato di aver deciso di annullare le tre prossime amichevoli programmate a causa del riscontro di due positività nella squadra.

Questo il comunicato del club spagnolo:

“Nei test di controllo medico di routine che il Villarreal CF effettua internamente a giocatori, staff tecnico e personale nell’ambiente diretto della prima squadra, sono stati rilevati due casi positivi di Covid-19. Immediatamente entrambi sono stati messi in isolamento presso le proprie residenze, rispettando il protocollo sanitario, sotto il controllo dei servizi medici del club e delle autorità competenti.

Tenendo conto dei possibili contatti ravvicinati e del periodo di incubazione del virus e con l’obiettivo di preservare la salute e l’integrità in qualsiasi circostanza, il club ha constatato che la cosa migliore da fare fosse di cancellare i viaggi previsti per questa settimana in Ungheria, dove in programma per domani ci sarebbe stata la sfida contro il Budapest Honved e in Austria, dove avrebbero dovuto svolgere un ritiro in cui avrebbero dovuto giocare contro la Dinamo Kiev (26-7) e l’Hertha Berlino (28-7).

La squadra si allenerà tutta la settimana alla Ciudad Deportiva seguendo i protocolli sanitari corrispondenti – domai la prossima sessione è prevista alle 10.00 – e cercherà due amichevoli nella zona da giocare nei prossimi giorni per continuare la preparazione e la messa a punto. Dopo queste due partite, la prossima sarà contro l’Olympique de Marseille sabato 31-7 allo Stade Orange Vélodrome“.

Foto: Twitter Villarreal