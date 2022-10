Villareal, Emery avverte: “Se qualche calciatore avrà la testa al Mondiale, non giocherà”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilai della sfida contro il Cadice, il tecnico del Villarreal, Unai Emery, ha mandato un messaggio chiaro ai propri calciatori in vista del prossimo Mondiale: “So benissimo che i giocatori hanno molto in testa il Mondiale, quindi mi assicurerò che i miei giocatori siano molto concentrati qui. A volte sono sorpreso da quello che sento da fuori. In passato ho avuto qualche sorpresa e ora, grazie all’esperienza che ho, sono preparato per fare in modo che i miei giocatori siano al meglio e, nel caso non lo siano, dovrò metterne un altro”.

Foto: sito Villarreal