Villar: “Un anno di Roma, ho capito l’importanza di questa maglia”

Con un post su twitter, il centrocampista spagnolo della Roma, Gonzalo Villar, ha voluto festeggiare il primo anno alla Roma, scrivendo le sue impressioni in questi 365 giorni in giallorosso, vissuti per gran parte nella pandemia del Covid.

Queste le sue parole: “E’ passato un anno dal mio arrivo alla Roma. In quest’anno così strano e difficile per tutti, voglio sottolineare le cose belle e dirvi che è stato un anno molto speciale per me. Sono cresciuto molto come persona e come calciatore. Ho conosciuto una delle città più belle del mondo. In questo anno ho avuto il tempo di innamorarmi della pasta, di migliorare il mio livello di italiano e di conoscere un gruppo fantastico di compagni e membri dello staff. Ma soprattutto, quest’anno ho capito quanto è importante questa maglia per questa città. Non potrei essere più felice. Non vedo l’ora che finisca questa situazione difficile per vedere lo Stadio Olimpico pieno”.

Foto: Twitter Roma