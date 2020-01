Villar: “Sensazioni bellissime, Fonseca mi ha trasmesso fiducia”. Fienga: “E’ il tipo di giocatore che cercavamo”

Gonzalo Villar è ufficialmente un nuovo giocatore della Roma. Il centrocampista spagnolo ha rilasciato le sue prime parole dopo l’annuncio del club giallorosso: “Le mie prime sensazione sono bellissime. Arrivo in un club importantissimo e non potrei essere più felice. E’ una bella sfida, non vedo l’ora di iniziare e dimostrare ciò che so fare. Sono un centrocampista a cui piace essere vicino alla palla, aiutare i compagni a superare la pressione. Ho già parlato col mister e mi ha trasmesso la sua fiducia. E’ vicino ai calciatori. Dovrò lavorare molto per adattarmi, sarà un allenatore fantastico per me. Conosco la Roma sin da bambino“.

Anche il CEO della Roma, Guido Fienga, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul nuovo acquisto: “Siamo molto contenti di essere riusciti a portare Villar a Trigoria. Gonzalo rappresenta il profilo di centrocampista che cercavamo per il nostro progetto sportivo: è giovane, ha talento ed è mosso da grandi ambizioni“.

Foto: sito Roma