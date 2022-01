Villar, Diawara, Borja Mayoral e Reynolds: le uscite Roma

La Roma si prepara ad accogliere Sergio Oliveira, atteso nelle prossime ore per le visite. E adesso si dedica alle cessioni: Gonzalo Villar è a un passo dal Getafe, come segnalato già ieri dalla Spagna, rispettata la sua volontà di tornare nella Liga, è sembrata subito complicata se non impossibile l’opzione Samp. Sempre dalla Spagna hanno accostato anche Borja Mayoral al Getafe, trattativa in stato avanzato. Diawara sta valutando alcune proposte, ma al momento non è convinto. Mentre Reynolds, come già raccontato da Gianluigi Longari, è vicino all’Anderlecht.

Foto: Instagram personale