Villar: “Alla Roma tutto bene, finché non è arrivato lui”

L’ex centrocampista della Roma Gonzalo Villar, durante un’intervista a Cope, ha raccontato la sua esperienza nella Capitale. Riferendosi presumibilmente a Mourinho ha commentato: “Mi trovavo in modo fenomenale alla Roma finché non è arrivata una persona che conosciamo tutti… Non voglio parlare molto di lui, preferisco tacere. La mia avventura con la Roma si è interrotta e mi ha portato a situazioni difficili”.

Foto: Instagram Sampdoria