Viktoria Plzen-Roma, le ultimissime sulle probabili formazioni

La Roma, già qualificata agli ottavi come seconda classificata alle spalle del Real Madrid, è pronta a sfruttare l’ultima giornata della fase a gironi di Champions League per cancellare la delusione di Cagliari. Questo è l’auspicio di Eusebio Di Francesco che contro il Viktoria Plzen dovrebbe schierare i suoi con il consueto 4-2-3-1 con Olsen in porta, Santon, Fazio, Marcano e Kolarov nel pacchetto arretrato, Zaniolo e Cristante a dettare i tempi con Under, Pastore e Kluivert alle spalle dell’unica punta Schick. I padroni di casa guidati da Pavel Vrba sarebbero pronti a rispondere a specchio con Hruska tra i pali, Reznik, Pernica, Hubnik e Kovarik in difesa, Hrosovsky e Prochazka a centrocampo, Petrzela, Cermak e Kopic a supporto di Chory. Appuntamento alle 18:55. A seguire le probabili formazioni:

Vikoria Plzen (4-2-3-1): Hruska; Reznik, Pernica, Hubnik, Kovarik; Hrosovsky, Prochazka; Petrzela, Cermak, Kopic; Chory. Allenatore: Vrba.

Roma (4-2-3-1): Olsen; Santon, Fazio, Marcano, Kolarov; Zaniolo, Cristante; Under, Pastore, Kluivert; Schick. Allenatore: Di Francesco.

Foto: Roma Twitter