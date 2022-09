Viktoria Plzen-Inter, le formazioni ufficiali

In attesa del fischio d’inizio che vedrà in campo Viktoria Plzen e Inter, match in programma per le 18.45, ecco di seguito le formazioni ufficiali dei due allenatori:

VIKTORIA PLZEN (4-2-3-1): Stanek; Havel, Pernica, Hejda, Jemelka; Bucha, Kalvach; Vlkanova, Sykora, Mosquera; Chory.

Allenatore: Bilek.

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Gosens; Dzeko, Correa.

Allenatore: Inzaghi.

Foto: Champions Logo Twitter