Vigorito: “Siamo curiosi di vedere Gaich. Se fosse forte la metà di quello che pensiamo sarebbe in una botte di ferro”

Il presidente del Benevento Oreste Vigorito ha parlato così a Sky prima della gara col Bologna del neo arrivato Gaich: “Se fosse forte la metà di quello che pensiamo sarebbe in una botte di ferro. E’ un giovane di grande prospettiva, il fatto che abbia scelto la maglia numero 7 in onore di Imbriani gli fa onore. Si è calato da subito in questa nostra mentalità e realtà. Siamo tutti curiosi di vederlo all’opera”.