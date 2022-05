Vigorito: “Sembra che siamo usciti da un funerale. Caserta? Vi spiego perché non l’ho esonerato”

Il presidente del Benevento, Oreste Vigorito, nel corso di una assemblea per gli imprenditori, ha parlato anche della squadra, in vista dei playoff e della scelta di non esonerare il tecnico Caserta.

Queste le sue parole: “Comprendo la delusione, ma ci stiamo giocando la serie A attraverso i playoff. Sembra essere usciti da un funerale. Se altre città avessero raggiunto questo traguardo starebbero festeggiando. Mi auguro che tutto sia frutto della delusione, ma adesso dobbiamo ritornare con i piedi per terra. I calciatori sono mortificati e hanno capito. Si tratta di bravi ragazzi ed è bastato guardarli negli occhi”.

Su Caserta: “Secondo voi perché un imprenditore che da sedici anni ottiene risultati discreti nel calcio, non ha esonerato l’allenatore? Perché tutta la squadra è con lui quindi per me questa già è una base di ottimismo. Adesso comincia un altro campionato. Questa stessa squadra riuscì a dare una lezione di calcio proprio all’Ascoli nella quarta giornata di campionato, contro una squadra che andava a gonfie vele ed era considerata già tra le candidate alla promozione. Perché non posso pensare di fare lo stesso anche venerdì?”.

Foto: Sito Benevento