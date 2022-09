Vigorito presenta Cannavaro: “Ha rifiutato offerte dalla Nazionale e da altri club per il Benevento”

Dopo Caserta, ecco Cannavaro sulla panchina del Benevento. Il neo-allenatore sta, in questi minuti, intervenendo in conferenza stampa. Ma prima sono giunte le parole del presidente del club, Oreste Vigorito: “Cannavaro è l’emblema del riscatto della città di Napoli e dell’Italia intera. Ha rifiutato offerte dalla Nazionale e da altri club che militano in contesti ben più prestigiosi. E’ come se volesse giocare la “coppa dei sanniti” insieme a noi. Forse siamo un popolo chiuso, schivo e diffidente, ma quando la gente capirà che può fidarsi ti regalerà emozioni simili a quando hai alzato quella coppa in quella magnifica notte di Berlino. In bocca al lupo al nostro mister”.

Foto: Sito Benevento